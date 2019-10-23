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Suriye’de yakalanan DEAŞ’lıların arasında 2 Türk kadın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 23:25 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusunun yakaladığı DEAŞ’lı kadınların arasında 2 Türk vatandaşı kadının da olduğu ortaya çıktı.Suriye Milli Ordusu, DEAŞ’ın Tel Abyad’ın güneyinde yer alan ve Rakka yakınlarındaki Ayn İssa kasabasında yakaladıkları DEAŞ mensubu kadınların videolarını yayınladı.

Suriye Milli Ordusunun yakaladığı DEAŞ’lı kadınların arasında 2 Türk vatandaşı kadının da olduğu ortaya çıktı.

Suriye Milli Ordusu, DEAŞ’ın Tel Abyad’ın güneyinde yer alan ve Rakka yakınlarındaki Ayn İssa kasabasında yakaladıkları DEAŞ mensubu kadınların videolarını yayınladı. Yayınlanan görüntüde çok sayıda Rus vatandaşının yanı sıra 2 Türk kadının da olduğu görüldü. Nereden geldiklerine dair Suriye Milli Ordusu mensuplarına bilgi veren kadınlardan 2’sinin , “Adım Esra Gül Güneş Türkiye’den geliyorum”, “Sabiha Güneş Türkiye” dediği kaydedildi. Öte yandan kadınların gelin kaynana olduğu ve Esra Gül Güneş’in eşinin DEAŞ’a karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesi üzerine iki kadının YPG/PKK tarafından ele geçirildiği öğrenildi.

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