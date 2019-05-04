HABER

Suriye'de yaklaşık 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde 2 bin 899 öğrenci, Gaziantep Üniversitesinin Yabancı Öğrenci Sınavı'na katıldı

AFRİN (AA) - Gaziantep Üniversitesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyinden yaklaşık 3 bin öğrenci için Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi tarafından, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden kurtarılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin ilçelerinde, liseyi bitiren öğrencilerin üniversiteye gitmesine imkan sağlayan YÖS gerçekleştirildi.

Eş zamanlı düzenlenen sınava Cerablus'ta 447, Bab'da bin 327, Azez'de 338, Afrin'de 787 olmak üzere toplam 2 bin 899 Suriyeli öğrenci katıldı.

Öğrenciler, sınavı başarıyla geçmeleri halinde, aldıkları puana göre Türkiye'deki 54 üniversitede eğitim hakkı kazanacak.

Afrin Eğitim Koordinatörü Hulusi Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte Zeytin Dalı Harekatı Eğitim Bölgesi Koordinatörlüğü olarak, Gaziantep Üniversitesiyle bugün YÖS'ü yapıyoruz." dedi.

Afrin'de iki merkezde kız ve erkek öğrencilere sınav yaptıklarını anlatan Göçer, "Gaziantep Üniversitesinin yaptığı bu sınav Türkiye'de 54 üniversitede geçerli. Öğrencilerimiz almış oldukları sınav sonucunda Türkiye'deki üniversitelere internet üzerinden başvurularını yapacak. Puanları yettiği takdirde, Türkiye'deki üniversitelerimize girme hakkı kazanacak." ifadelerini kullandı.

Göçer, amaçlarının öğrencilere yardım etmek olduğunu vurguladı.

- "Yerel meclisler fakültelerin açılmasını istiyor"

Gaziantep Üniversitesi YÖS Afrin Koordinatörü İbrahim Halil İlgi, "Gaziantep üniversitesi geçen sene de Suriye'de bu sınavı yapmıştı. Geçen yılkine 350 öğrenci katılırken bugünkü sınavda bu rakam yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştı." diye konuştu.

Sınava Suriyeli öğrencilerin yoğun katılım gösterdiğini vurgulayan İlgi, "Buradaki öğrenciler liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi istiyor. Bölgedeki yerel meclisler fakültelerin açılmasını istiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

- "İnşallah herkes kazanır"

Afrin'li öğrencilerden Nur Hasan, böyle bir sınavın Afrin'de yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hasan, "Sınav çok zordu. Soruları çözmek için yeterli zaman bulmadık. İnşallah herkes kazanır." diye konuştu.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Kalasların altında ölen Uğur'u, babası son yolculuğunda sırtında taşıdıKalasların altında ölen Uğur'u, babası son yolculuğunda sırtında taşıdı
Öğrenciler, Akdeniz'i savaş gemilerine dar eden askerleri siperlerinde andı - YenidenÖğrenciler, Akdeniz'i savaş gemilerine dar eden askerleri siperlerinde andı - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Üniversitesi Suriye YÖS

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.