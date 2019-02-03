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Suriye’de yarıyıl tatilinin sona ermesiyle ders zili yeniden çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:24 | Son Güncelleme

Suriye’de yarıyıl tatilinin sona ermesiyle ders zili yeniden çaldı

Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler için yeniden ders zili çaldı.

Halep’in Azez, Bab, Cerablus ve Afrin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel meclislerce tadilatı yapılan okullarda eğitim gören yaklaşık 350 bin öğrenci tatilin ardından ders başı yaptı.

Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Horani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azez'deki okulları ziyaret ederek eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerimizin sevinçlerine ortak oluyoruz." dedi.

Tatilin ardından çocukların okula başladığını belirten Horani "Tüm öğrencilerimize ikinci yarıyılda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Nizar Hüseyin Hammus da "Azez Bedir Kübra Okulunda okuyorum. 15 günlük tatilin ardından yeniden okula başladık. Arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize yeniden kavuştuk. İkinci yarıyılda daha çok çalışarak iyi dereceler alacağım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı Suriye

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