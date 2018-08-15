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Suriye'de yediği kedi- köpek etinden enfeksiyon kapan çocuğa tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

SURİYE'de aç kalınca yemek zorunda kaldığı kedi ve köpek etinden enfeksiyon kaptığı belirtilen Ömer Ali (6), getirildiği Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.   Suriye'de yaşayan Ömer Ali, iddiaya göre, yiyecek bulamayıp, aç kaldığı için kedi ve köpek eti yemek zorunda kaldı.

Suriye'de yediği kedi- köpek etinden enfeksiyon kapan çocuğa tedavi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - SURİYE'de aç kalınca yemek zorunda kaldığı kedi ve köpek etinden enfeksiyon kaptığı belirtilen Ömer Ali (6), getirildiği Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Suriye'de yaşayan Ömer Ali, iddiaya göre, yiyecek bulamayıp, aç kaldığı için kedi ve köpek eti yemek zorunda kaldı. Kedi- köpek etinden enfeksiyon kaptığı belirtilen Ali, rahatsızlığı artınca günden güne zayıflamaya başladı. Bunun üzerine 15 gün önce Türkiye'ye getirilen Ali, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Reyhanlı Temsilcisi Mehmet Bedir, vücudundaki iltihap nedeniyle aşırı zayıflayan Ömer Ali'nin, yakınları tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Bedir, "Reyhanlı İyilikder olarak Suriye’den gelen çocuğa iyilik elini uzattık. Ali’nin tedavisine Hatay Devlet Hastanesi’nde başlandı. Ali, Suriye’de açlıktan kedi, köpek eti yemiş ve kimyasala maruz kalmış. Bünye günden güne enfeksiyonun etkisi ile zayıflayarak geri doğru gidiyor. Babası da çöp toplayarak hayatını sürdürmektedir. İyilikder olarak ailesine de öncelikle gıda yardımı yaptık" diye konuştu.

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Suriye'de yediği kedi- köpek etinden enfeksiyon kapan çocuğa tedaviSuriye'de yediği kedi- köpek etinden enfeksiyon kapan çocuğa tedavi

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