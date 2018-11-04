Suriye'de yeni anayasa süreci

KAHİRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de anayasa oluşturma sürecinin tamamlanmasının, ülkenin yeniden imarını hızlandıracağını söyledi.
De Mistura, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentindeki Dünya Gençlik Forumu çerçevesinde düzenlenen "Savaş ve çatışmaların ardından devlet ve toplumların kurulma mekanizmaları" konulu toplantıda konuşma yaptı.
Suriye'deki durumu değerlendiren De Mistura, Suriye'de anayasa oluşturma sürecinin tamamlanmasının, ülkenin yeniden imarını hızlandıracağını belirtti.
Birçok Avrupa ülkesinin Suriye'nin yeniden imarına destek verme niyeti taşıdığını ifade eden De Mistura, Suriyeli sığınmacıları toprakları üzerinde tutmaktansa bu seçeneği tercih edecekleri öngörüsünde bulundu.
İstanbul’da 27 Ekim'de gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirvede, Suriye’de uzun süreli barışın önemi vurgulanmış ve yıl sonuna kadar yeni bir anayasa oluşturulması için bir komitenin kurulması çağrısı yapılmıştı.
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