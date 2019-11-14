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Suriye'de yeni Rus hava üssü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 12:53 | Son Güncelleme

 Rus ordusu, Suriye'nin kuzeyinde hava savunma üssü kuracağını duyurdu.

Rusya, (DHA)- Rus ordusu, Suriye'nin kuzeyinde hava savunma üssü kuracağını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'da yer alana habere göre, Rus ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki önceden ABD'nin kontrolündeki bölgede hava savunma üssü kuracağını duyurdu. Kamışlı'da kurulum çalışmalarına başlanan üssün, devriyeye çıkan helikopterlerin devriye alanlarını genişletmesine olanak sağlayacağı belirtilirken; uçuş öncesi eğitim, sağlık hizmetleri gibi özelliklere sahip olmasını yanı sıra hava savunma sistemi ve uçuş kontrol odasına da sahip olacağına yer verildi.

Rus helikopterlerinin devriye güzergâhlarında havadan destek sağladıkları ve günlük uçtukları için Rus Hava Kuvvetleri'nin kalıcı olarak bölgede konuşlanmış olacağı ve bu sayede bölgedeki karadan devriyeye düzenli olarak havadan destek sağlanacağı bildirildi.

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