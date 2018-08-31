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"Suriye'de yeniden başlatılacak savaşı durduracak yine Türkiye'dir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 18:39 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Suriye'de yeniden başlatılacak savaşı durduracak olan da yine Türkiye'dir. Türkiye hiç kimsenin beklemediği bir anda inşallah ansızın ya Ayn el-Arap olur ya farklı bir nokta olur, Telabyat olur, buralardan bir yerden Fırat Kalkanı Operasyonu gibi, Afrin Harekatı gibi bir harekat yaptığında bütün burada bir oyunu yeniden tezgahlamaya çalışanların hepsinin de ortada kalacağını biz biliyoruz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'de yeniden başlatılacak savaşı durduracak olan da yine Türkiye'dir. Türkiye hiç kimsenin beklemediği bir anda inşallah ansızın ya Ayn el-Arap olur ya farklı bir nokta olur, Telabyat olur, buralardan bir yerden Fırat Kalkanı Operasyonu gibi, Afrin Harekatı gibi bir harekat yaptığında bütün burada bir oyunu yeniden tezgahlamaya çalışanların hepsinin de ortada kalacağını biz biliyoruz." dedi.

Destici, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kaymakam Engin Aksakal'ı ziyaret etti.

Ahi Mahallesi'nde bir vatandaşa taziye ziyaretinde bulunan Destici, gündemdeki konulara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir taraftan terörle ciddi anlamda mücadele verirken öbür taraftan da siyonist, emperyalist Batı aleminin her türlü saldırısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu saldırıların bazen terörle bazen de bir takım yaptırımlarla ambargolarla uygulanmaya çalışıldığını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Bütün bunlara baktığımız zaman hedefin Türkiye'yi zayıflatmak, güçsüz düşürmek, kendi içerisinde dertleriyle uğraşır hale getirerek dışarıdaki meselelerle ilgilenmesini engellemek olduğunu görüyoruz. Çünkü dışarıda Türk ve İslam coğrafyasında büyük kan ve gözyaşı var. Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Myanmar'dan Yemen'e, Afrika'ya kadar pek çok noktada, maalesef Müslüman Türk coğrafyasında kan ve gözyaşı var.

Tabi sınırlarımızın yanı başında Suriye'de sanki bütün bu 5-6 yıl süren savaş yetmedi, 100 binlerce insan hayatını kaybetti yetmedi, 10 milyona yakın insan mülteci oldu, adeta Suriye'nin üçte ikisi yakıldı yıkıldı yetmedi, şimdi Suriye'de savaş yeniden başlatılmaya çalışılıyor ve bunun da Suriye, coğrafyamız için büyük bir kötülük ve felaket diyebileceğimiz sonuçlarının yaşanacağını da buradan görmemek çok saflık olur diye düşünüyorum. Burada bütün amaç birincisi İsrail'in güvenliğini sağlamak, ikincisi Esed rejiminin orada devamlılığını sağlamak, üçüncüsü de bizim hemen sınırımızın öbür tarafında PKK/PYD ve YPG adı altında bir terör bölgesi nihayetinde de bir terör devleti kurdurmak, bütün amaç bu. Türkiye bugüne kadar bu oyunları bozdu, inşallah bundan sonra da bozacaktır. Suriye'de yeniden başlatılacak savaşı durduracak olan da yine Türkiye'dir. Türkiye hiç kimsenin beklemediği bir anda inşallah ansızın ya Ayn el-Arap olur ya farklı bir nokta olur, Telabyat olur, buralardan bir yerden Fırat Kalkanı Operasyonu gibi Afrin Harekatı gibi bir harekat yaptığında bütün burada bir oyunu yeniden tezgahlamaya çalışanların hepsinin de ortada kalacağını biz biliyoruz. Türkiye'nin bunu yapacak gücü var."

Türkiye'nin, bütün bunları yapmaması için dolar hamlesiyle bir ekonomik savaşla karşı karşıya bırakıldığını aktaran Destici, "Ama vatandaşlarımızla konuştuğumuzda 'evet zorluklarımız var, belki ödememiz gereken bedeller var ama biz gerekirse bu bedellerin hepsini öderiz ama milletimizin bağımsızlığından, istiklalinden, istikbalinden, birliğinden ve beraberliğinden bugüne kadar ödün vermedik, bundan sonra da Allah'ın izniyle ödün vermeyeceğiz.' Milletimizin bu kararlılığı, bu cesareti, bu idrakini görmüş olmaktan da büyük bir memnuniyet duymuş olduk." diye konuştu.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramankazan

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