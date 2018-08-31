"Suriye'de yeniden başlatılacak savaşı durduracak yine Türkiye'dir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'de yeniden başlatılacak savaşı durduracak olan da yine Türkiye'dir. Türkiye hiç kimsenin beklemediği bir anda inşallah ansızın ya Ayn el-Arap olur ya farklı bir nokta olur, Telabyat olur, buralardan bir yerden Fırat Kalkanı Operasyonu gibi, Afrin Harekatı gibi bir harekat yaptığında bütün burada bir oyunu yeniden tezgahlamaya çalışanların hepsinin de ortada kalacağını biz biliyoruz." dedi.

Destici, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kaymakam Engin Aksakal'ı ziyaret etti.

Ahi Mahallesi'nde bir vatandaşa taziye ziyaretinde bulunan Destici, gündemdeki konulara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir taraftan terörle ciddi anlamda mücadele verirken öbür taraftan da siyonist, emperyalist Batı aleminin her türlü saldırısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu saldırıların bazen terörle bazen de bir takım yaptırımlarla ambargolarla uygulanmaya çalışıldığını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Bütün bunlara baktığımız zaman hedefin Türkiye'yi zayıflatmak, güçsüz düşürmek, kendi içerisinde dertleriyle uğraşır hale getirerek dışarıdaki meselelerle ilgilenmesini engellemek olduğunu görüyoruz. Çünkü dışarıda Türk ve İslam coğrafyasında büyük kan ve gözyaşı var. Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Myanmar'dan Yemen'e, Afrika'ya kadar pek çok noktada, maalesef Müslüman Türk coğrafyasında kan ve gözyaşı var.