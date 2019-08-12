HABER

Suriye’de yerel güvenlik güçlerinde ‘bayram’ alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

 SURİYE’de, terör örgütlerinin bayramı kana bulamaya yönelik olası saldırı girişimi ihtimaline karşı yerel güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.

Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI/AZEZ (Suriye), (DHA)- SURİYE’de, terör örgütlerinin bayramı kana bulamaya yönelik olası saldırı girişimi ihtimaline karşı yerel güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Türk polislerin danışmanlık yaptığı yerel polisler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde eli tetikte görev yaparak teröristler başta olmak üzere suçlulara göz açtırmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye’nin Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometrekareyi aşkın bölge terör örgütlerinden temizlendi. Güven ortamının oluşması ve huzurun sağlanmasıyla teröristlerden temizlenen bölgelere binlerce Suriyeli geri döndü ve günlük yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

BAYRAM ÖNCESİ 2’Sİ CANLI BOMBA 5 TERÖRİST YAKALANDI

Türkiye’nin altyapı çalışmaları ile yeniden inşa ettiği kentlerde Türk polisleri tarafından eğitilen ve danışmanlık hizmeti verilen güvenlik teşkilatları da kurularak güven ortamının devamlılığı sağlandı. Özellikle terör örgütü PKK/YPG’nin zaman zaman bomba yüklü araç, motosiklet ve canlı bomba ile saldırı düzenlediği bölgeleri bayramda kana bulamayı hedeflediğine yönelik istihbarat bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda bayram öncesi Azez otogarında 2 kadın canlı bomba yakalandı. Hedeflerinin bayramda Azez ve Afrin’de saldırı düzenlemek olduğunu söyleyen kadın canlı bombaların sorgusunun ardından 3 terörist daha yakalandı. Bayramı hedef alan kanlı saldırılar düzenlemeyi planlayan 5 terörist sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu gelişmenin ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yerel güvenlik güçleri tarafından önlemler artırıldı. Birçok bölgede kontrol noktaları oluşturan güvenlik güçleri, Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Çobanbey ve diğer bölgelerin girişinde tüm araçları durdurarak didik didik aradı. Olası bombalı saldırı veya terörist sızmaları bu şekilde önleyen güvenlik güçleri, aynı zamanda çeşitli suçlulardan aranan çok sayıda kişiyi de yakaladı.

Türk polislerin koordine edip danışmanlık yaptığı yerel güvenlik güçleri, mevcut huzur ve güven ortamının bozulmaması için çabaladıklarını ifade etti. Kent merkezlerinde de vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda zırhlı araçlar ile önlem alan yerel polisler, hiçbir terör örgütüne izin vermeyeceklerini ve huzur ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Öte yandan bayram coşkusu yaşanan Azez’de vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşırken, çocukların ise park ve lunaparklarda eğlendiği görüldü.

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Şaka sandı, gerçek çıktıŞaka sandı, gerçek çıktı
Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar iptal edildiHong Kong Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.