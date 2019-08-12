Suriye’de yerel güvenlik güçlerinde ‘bayram’ alarmı

Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI/AZEZ (Suriye), (DHA)- SURİYE’de, terör örgütlerinin bayramı kana bulamaya yönelik olası saldırı girişimi ihtimaline karşı yerel güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Türk polislerin danışmanlık yaptığı yerel polisler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde eli tetikte görev yaparak teröristler başta olmak üzere suçlulara göz açtırmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye’nin Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometrekareyi aşkın bölge terör örgütlerinden temizlendi. Güven ortamının oluşması ve huzurun sağlanmasıyla teröristlerden temizlenen bölgelere binlerce Suriyeli geri döndü ve günlük yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

BAYRAM ÖNCESİ 2’Sİ CANLI BOMBA 5 TERÖRİST YAKALANDI

Türkiye’nin altyapı çalışmaları ile yeniden inşa ettiği kentlerde Türk polisleri tarafından eğitilen ve danışmanlık hizmeti verilen güvenlik teşkilatları da kurularak güven ortamının devamlılığı sağlandı. Özellikle terör örgütü PKK/YPG’nin zaman zaman bomba yüklü araç, motosiklet ve canlı bomba ile saldırı düzenlediği bölgeleri bayramda kana bulamayı hedeflediğine yönelik istihbarat bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda bayram öncesi Azez otogarında 2 kadın canlı bomba yakalandı. Hedeflerinin bayramda Azez ve Afrin’de saldırı düzenlemek olduğunu söyleyen kadın canlı bombaların sorgusunun ardından 3 terörist daha yakalandı. Bayramı hedef alan kanlı saldırılar düzenlemeyi planlayan 5 terörist sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.