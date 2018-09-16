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Suriye’de Yerel Seçimler

16.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den bu yana halk ilk kez halk yerel seçimler için sandık başına gitti. Ülkenin kuzeyinde Kürtler’in kontrolündeki bölgeyse seçimlere katılmadı

Suriye’de Yerel Seçimler

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den bu yana halk ilk kez halk yerel seçimler için sandık başına gitti. Ülkenin kuzeyinde Kürtler’in kontrolündeki bölgeyse seçimlere katılmadı.

Yerel seçimlerde 18 bin 487 sandalye için 40 bin aday yarıştı.

Ülkede başkanlık seçimiyse hükümet kontrolündeki sınırlı bölgede 2014’te yapılmıştı.

Başkentteki sandıklarda makul oranda katılım gözlendi. Sandıklardan iktidardaki Baas Partisi’nin adaylarının önde çıkması bekleniyor. Baas Partisi, Suriye siyasetini ve güvenlik kurumlarını 1960’lardan beri kontrol ediyor.

Baas Partisi’nin Şam adayı Hassan Tarakçı, yedi yıldan uzun süre devam eden iç savaşın ardından imar ve altyapı çalışmalarının birçok seçmen için öncelikli olduğunu söyledi.

BM tarafından yapılan son çalışmaya göre iç savaşın ülkeye maliyetinin 300 milyar dolardan fazla olduğu sanılıyor. Gözlemciler 400 binden fazla kişininse hayatını kaybettiğini söylüyor.

Ancak ülkenin bazı bölümleri Şam’ın kontrolünden uzak. Bunlar arasında Suriye’nin kuzeyindeki ABD destekli özerk Kürt bölgesi de var. Bölgede Arap ve azınlık nüfus da yer alıyor.

Bölge, Suriye Demokratik Konseyi adlı yerel yapılanmayla yönetiliyor. Konsey, Şam’ın organize ettiği seçimlerin kendi bölgesinde düzenlenmesine izin vermedi.

Konsey’in sözcülerinden İbrahim İbrahim, ‘‘Rejim bizim hala Baas yönetimine tabi olmamızı istiyor’’ dedi.

Kürt yetkililer özerkliklerini tanıyan, azınlık haklarına saygılı federal sisteme sahip bir Suriye istediklerini söylüyor.

Şam ise egemenlik alanını sınırlamaya yanaşmıyor.

Halep’ten parlamento üyesi Hüseyin Dabboul Suriye Demokratik Konseyi’nin ABD ve diğer dış güçlerle bağlantılılı olduğunu ve belli hedefleri olduğunu belirtiyor.

Kürtler’in kontrolündeki bölgeyse tek partili yönetimi nedeniyle eleştiriliyor.

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