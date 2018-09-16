Suriye’de Yerel Seçimler

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den bu yana halk ilk kez halk yerel seçimler için sandık başına gitti. Ülkenin kuzeyinde Kürtler’in kontrolündeki bölgeyse seçimlere katılmadı.

Yerel seçimlerde 18 bin 487 sandalye için 40 bin aday yarıştı.

Ülkede başkanlık seçimiyse hükümet kontrolündeki sınırlı bölgede 2014’te yapılmıştı.

Başkentteki sandıklarda makul oranda katılım gözlendi. Sandıklardan iktidardaki Baas Partisi’nin adaylarının önde çıkması bekleniyor. Baas Partisi, Suriye siyasetini ve güvenlik kurumlarını 1960’lardan beri kontrol ediyor.

Baas Partisi’nin Şam adayı Hassan Tarakçı, yedi yıldan uzun süre devam eden iç savaşın ardından imar ve altyapı çalışmalarının birçok seçmen için öncelikli olduğunu söyledi.

BM tarafından yapılan son çalışmaya göre iç savaşın ülkeye maliyetinin 300 milyar dolardan fazla olduğu sanılıyor. Gözlemciler 400 binden fazla kişininse hayatını kaybettiğini söylüyor.

Ancak ülkenin bazı bölümleri Şam’ın kontrolünden uzak. Bunlar arasında Suriye’nin kuzeyindeki ABD destekli özerk Kürt bölgesi de var. Bölgede Arap ve azınlık nüfus da yer alıyor.