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Suriye'de yılın ilk üç ayında bin 271 kişi alıkonuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:31 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağına göre, yılbaşından bu yana çatışan taraflarca alıkonulanların sayısı bin 271'i buldu - Geçen ay 263’ü Esed rejimi tarafından olmak üzere toplam 357 kişi alıkonuldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de mart ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 357 kişinin alıkonulduğunu, sene başından itibaren tüm taraflarca alıkonulanların sayısının bin 271'i bulduğunu bildirdi.

SNHR'nin, Suriye'de alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporda, geçen ay ülke genelinde 16'sı çocuk ve 26'sı kadın, 357 kişinin alıkonulduğu belirtildi.

Ağın raporunda Beşşar Esed rejiminin 11'i çocuk ve 22'si kadın, toplam 263 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Rejimin hukuki bir gerekçe göstermeden onlarca sivili alıkoyduğu belirtilen raporda, "Mart ayında onlarca sivil, devlet dairelerine özellikle pasaport dairelerine müracaatları sırasında rejim güçlerince alıkoyuldu. Bunlardan birkaçının işkence görerek öldüğünü tespit ettik. Alıkonulanların büyük bir kısmından haber alınamıyor." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde aynı dönemde 3'ü çocuk ve 2'si kadın, 42 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu kaydedilen rapora göre, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, 2'si çocuk, 2'si kadın toplam 52 kişiyi alıkoydu.

Raporda Suriye'de bu yılın başından itibaren bin 271 kişinin alıkonulduğu aktarıldı.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
alıkonuldu Esed SNHR Suriye YPG/PKK

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