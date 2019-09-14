Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki kampta ölen çocukların sayısı arttı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, Suriye'nin kuzey doğusunda YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan DEAŞ militanları ve ailelerinin tutulduğu Al Hol kampında, mart ayından beri ''gıda yetmezliği ve zatürre'' nedeniyle 5 yaş altı çocuk ölümlerin sayısının iki katına çıktığını söyledi.

Miliband, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Al Hol kampındaki insani duruma çekti.

Kampta tutulan 70 binden fazla kişinin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu belirten Miliband, ailelerinin işlediği suçların bedelini en ağır şekilde çocukların ödediğini ifade etti.

Miliband, ''Al Hol Kampında mart ayından beri gıda yetmezliği ve zatürre nedeniyle 5 yaş altı çocuk ölümlerin sayısı iki katına çıktı. Geçen sene aralık ayından bu yıl eylül ayına kadar 5 yaş altı 319 çocuk öldü.'' dedi.

BM ve sivil toplum örgütleri Al Hol Kampındaki insani durumun giderek kötüleştiği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu gözaltı merkezlerine erişim talep ediyor.