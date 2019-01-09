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Suriye'deki 47 Kazak tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:53 | Son Güncelleme

Suriye'deki 47 Kazak tahliye edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suriye'den 30'u çocuk 47 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

Nazarbayev, Suriye'de Kazakistan vatandaşlarının tahliye operasyonunun sona ermesiyle ilgili yaptığı açıklamada, 6 Ocak'ta Suriye'den 30'u çocuk 47 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini belirtti.

bu kişilerin Suriye'ye kandırılarak götürüldüğünü ve teröristler tarafından esir alındığını dile getiren Nazarbayev, tahliye edilen kadın ve çocuklara devlet tarafından her türlü desteğin verildiğini ifade etti.

Nazarbayev, "Zor durumda kalan bu masum insanlar kurtarıldıkları için çok mutlu oldu. Adaptasyon sürecinden geçecek ve gerekli sağlık yardımını alacaklar." dedi.

Nazarbayev, çatışma bölgelerindeki çocukları ülkeye getirmeye devam edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nursultan Nazarbayev Suriye

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