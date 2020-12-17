"Suriye’deki Acıyı Sadece Siyasi Çözüm Sonlandırabilir"

Suriye’deki insani ve siyasi durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yeniden masaya yatırıldı. Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda Güvenlik Konseyi üyeleri, insani durumla ilgili BM İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock’u, ülkedeki son siyasi durum konusunda ise BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’i dinledi.

BM Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye’de siyasi çözümün tek seçenek olduğunu söyledi. Pedersen, yaklaşık on yıldır ülkede devam edem çatışmaların hem ülke içinde hem de yurtdışında yaşayan Suriyeliler’e derinden acı verdiğini belirterek, "Suriye’de sadece siyasi bir çözüm on yıldır süren bütün bu acıyı sona erdirebilir. Siyasi çözüm, Suriye’nin sivillerini ve bölgeyi daha büyük tehlikelerden koruyarak yenilenen çatışma ve istikrarsızlığı da kesinlikle önleyebilir" dedi.

Pedersen, 2021 yılında ülke çapında ateşkes, anayasa taslağı hazırlama, karşılıklı güven sağlama gibi tüm sorunların çözümünü bulmak için daha geniş bir çabaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Suriye konusunda yeni bir uluslararası iş birliği yöntemine ihtiyacı var" dedi.