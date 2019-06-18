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Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Kamışlı kentindeki ekili arazide çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Kamışlı kentindeki ekili arazide çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentindeki buğday tarlasında dün yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, çevredeki arazilere de sıçradı. Yangına sadece yöre halkının müdahale ettiği gözlendi. Bölgeden yükselen dumanlar ise Nusaybin'den görüldü.

FOTOĞRAFLI

Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendiSuriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendiSuriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendiSuriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi

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