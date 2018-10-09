"Suriye'deki buğday üretimi 29 yılın en düşük seviyesinde"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), hava şartları ve çatışmalar nedeniyle Suriye'de buğday üretiminin 29 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "5,5 milyon Suriyelinin açlık tehdidi altında olduğu ve gıda yardımına muhtaç olduğu tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de süren çatışmalar ve aşırı hava şartlarının tahıl üretiminin düşmesine yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, "Buğday üretimi bu sene, 29 yılın en düşük seviyesi olan 1,2 milyon tona düştü. Bu oran 2017'nin yaklaşık 3'te 2'si seviyesinde. FAO ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yürüttüğü Ekin ve Gıda Güvenliği Değerlendirme Misyonu'na göre bu durum erken hasat dönemindeki uzun kuru havalardan ve ardından takip eden mevsimsiz şiddetli yağışlardan kaynaklanıyor." denildi.

Suriye'deki çatışmaların da tarım sektörüne zarar verdiğini vurgulayan FAO, binlerce Suriyeli çiftçinin yerinden edildiği ve tarımsal girdilerin maliyetinde çok keskin bir artış yaşandığına dikkati çekti.