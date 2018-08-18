Suriye'deki camilere duyduğu özlemi maketle gideriyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadır kentte yaşayan Suriyeli Ahmet Haci, özlemini gidermek için atık malzemelerden ülkesindeki camilerin maketini yapıyor.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler farklı uğraşlar vererek vatanlarına özlemlerini dindirmeye çalışıyor.
Yaklaşık 5 yıl önce yaşadığı Halep kentinden kaçarak Akçakale Geçici Barıma Merkezi'ne sığınan Ahmet Haci (60), ülkesini, özellikle de camilerini özlüyor.
Ahmet Haci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık malzemeleri toplayarak yaklaşık 1 ayda maket cami yaptığını söyledi.
Küçüklüğünden beri maketlere ilgi duyduğunu ve daha önce Suriye'de de büyük bir cami maketi yaptığını anlatan Haci, şöyle konuştu:
"Çatışmalar dolayısıyla ülkeden kaçarken büyük olduğu için maket camiyi getiremedim. Çadırda bir işimiz olmadığı için boş zamanımı değerlendirmek ve Suriye'deki camilere özlemimi gidermek için bir maket cami yapmaya karar verdim. Üzüm kasası, çay kutusu, düdük, yoğurt kabı, zeytin yağı kutusu, suni çim, cam, kablo, atık su borusu gibi atık malzemeleri toplayarak yaklaşık 1 ay içinde maket camiyi tamamladım. Şimdi bu makete baktıkça Suriye'deki camiler aklıma geliyor ve duygulanıyorum."
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