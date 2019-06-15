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Suriye’deki çatışmada 3’ü sivil olmak üzere 38 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeybatı kesiminde rejim kuvvetleri ile muhalif güçler arasında çıkan çatışma ve hava saldırılarında 26’sı rejim kuvvetlerinden, 3’ü sivil olmak üzere 38 kişinin öldüğü belirtildi.Mahalli kaynaklardan alınan haberlerde, Esad rejiminin, Ma’arat Nu’man’a yaptığı birkaç saldırıda 3 sivilin öldüğü belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeybatı kesiminde rejim kuvvetleri ile muhalif güçler arasında çıkan çatışma ve hava saldırılarında 26’sı rejim kuvvetlerinden, 3’ü sivil olmak üzere 38 kişinin öldüğü belirtildi.
Mahalli kaynaklardan alınan haberlerde, Esad rejiminin, Ma’arat Nu’man’a yaptığı birkaç saldırıda 3 sivilin öldüğü belirtildi. Rus ve Suriye savaş uçakları, İdlib’in güney yakınlarındaki Hayiş’i bombaladı. Savaş uçaklarının bir sağlık merkezini ve bazı sivil binaları hedef aldığı kaydedildi. Savaş uçaklarının ayrıca Marzita köyünde bir fırını tahrip ettiği belirtildi.
Diğer taraftan, muhaliflerin bu aybaşında ele geçirdiği 2 köyü geri almak üzere rejim güçlerinin saldırısında çıkan çatışmada rejim güçlerine ait 26 kişinin öldüğü, Rus ve Suriye savaş uçaklarının hava saldırılarında ise muhalif güçlerden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman ise Cibin ve Tel Melih köylerini ele geçirmek üzere Suriye rejiminin yaptığı 5 saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.
Abdurrahman, Suriye ve Rus uçaklarının hava saldırısında muhalif savaşçılardan 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Türkiye ile Rusya arasında eylül ayında yapılan anlaşmayla İdlib bölgesinde bulunan 3 milyon kişinin Suriye’nin saldırılarına karşı güvenliğinin sağlanması için tampon bölge oluşturulması öngörülmüştü. Ancak silahlı rejim muhaliflerinin silahtan arındırılmış bölgeyi terk etmeyi reddetmesi üzerine planın tam olarak uygulanamadığı belirtildi.
Geçen ocak ayından beri Heyet el Tahrir el Şam ittifakı, İdlib, Lazkiye, Hama ve Halep civarındaki bir kısım bölgeyi kontrolü altında bulunduruyor.
Suriye hükümeti ve Rus müttefiki geçen Nisan ayının sonlarından itibaren bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Bu süre içinde, bugün de 3 sivilin hayatını kaybetmesiyle 360’dan fazla sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.
2011 yılında başlayan Suriye iç savaşında 370 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan evini ve yaşadığı yerleri terk etti.

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