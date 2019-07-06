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Suriye'deki engellilere kol kanat oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Suriye'deki engelli savaş mağdurlarına destek olmaya devam ediyor - Engelleri Kaldıralım Projesi kapsamında 3 kişi protez bacaklarına kavuştu - Protez bacağına kavuşan Azezli Ebu Ahmed Şemali: - "Türkiye ve halkına çok teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadılar. Artık koltuk değnekleri olmadan yürüyebileceğim"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki engellilere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

İHH ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği, iç savaşın devam ettiği Suriye'de maruz kaldıkları saldırılar sonucu uzuvlarını kaybeden Suriyeliler için başlattıkları Engelleri Kaldıralım Projesi'yle yüzleri güldürüyor.

Proje kapsamında Türkiye'den gelen gönüllü uzmanlar, savaş mağduru engellilerin ölçülerini alarak ihtiyaç duydukları protezleri sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor.

Azez ilçesinde ölçüleri alınan 15 kişiden 3'üne protez bacakları teslim edildi.

- "Artık koltuk değnekleri olmadan yürüyebileceğim"

Protez bacağına kavuşanlardan Ebu Ahmed Şemali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı savaştığı sırada mayın patlaması sonucu bacağını kaybettiğini söyledi.

Şemali, "1,5 yıldır tekrar ayaklarımın üzerinde durmanın hayalini kuruyordum. Türkiye ve halkına çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Artık koltuk değnekleri olmadan yürüyebileceğim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AID Uluslararası Doktorlar Derneği Azez Enelliler İHH Suriye

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