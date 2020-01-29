HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye'deki hastane saldırılarını soruşturan BM komisyonu raporu 13 Mart'a kaldı

Suriye'deki hastane saldırılarını soruşturan BM komisyonu raporu 13 Mart'a kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 04:06 | Son Güncelleme

Suriye'deki hastane saldırılarını soruşturan BM komisyonu raporu 13 Mart'a kaldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde rejim ve Rusya'nın hastanelere yönelik saldırılarını soruşturacak Birleşmiş Milletler (BM) komisyonun bu ay sonunda sunması beklenen rapor marta ertelendi.

AA muhabirinin BM kaynaklarınıdan edindiği bilgiye göre, İdlib'deki hastane saldırılarının soruşturulması için kurulan BM komisyonun bu ay sonunda tamamlayıp sunması beklenen raporunu, 13 Mart'ta Genel Sekreter Antonio Guterres'e sunması öngörülüyor.

BM Güvenlik Konseyi üyesi 10 ülkenin talebi üzerine, Guterres, İdlib'deki hastane saldırılarının soruşturulması için bir komisyon kurulması kararı almış, komisyon geçen sene 30 Eylül'de çalışmalarına başlamıştı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Buna karşın, rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç diğerlerini, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?
Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM hastane saldırıları İdlib soruşturma Suriye

En Çok Okunan Haberler

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Trump'ın 'Ortadoğu Planı'na art arda tepkiler

Trump'ın 'Ortadoğu Planı'na art arda tepkiler

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Son hali şoke etti! Tanınmaz halde...

Son hali şoke etti! Tanınmaz halde...

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışında

Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Son dakika! Manisa ve Marmaris açıklarında deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.