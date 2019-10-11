Suriye'deki iç savaşın yetim bıraktığı kız çocukları

9 yaşındaki Munteha Bekran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını çok özlediğini ve ileride onun gibi pilot olmak istediğini söyledi.

Geçici eğitim merkezi ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitimlerine devam eden çocuklar, öğretmenleri sayesinde geleceğe hazırlanıyor.

Ülkelerindeki iç savaş yüzünden büyük acılar yaşayan çocukların kimisi ailesiyle kimisi de yakınlarıyla can güvenlikleri nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Bir kısmı Türkiye'deki yakınlarının yanına yerleşen, bir kısmı da yetimhanelerde barınan savaşın mazlum çocukları, Reyhanlı'da mutlu gelecek umuduyla yaşamlarını sürdürüyor.

Şam'da savaş uçağı pilotu olan babasının sivillerin üzerine bomba atmamak için rejim güçlerince alıkonulduğunu anlatan Bekran, ''Babam masum insanların üstüne bomba atmadığı için rejim tarafından cezaevinde öldürüldü. Onu çok özlüyorum, ben de babam gibi pilot olacağım ve tüm çocukları koruyacağım.'' dedi.

- "Çocukları korumak için polis olmak istiyorum"

Suriye'nin İdlib kentinden ailesiyle gelen ve 5 yıldır Reyhanlı'da yaşayan Viem Ebuzeyd, vatan hasreti çekiyor.

10 yaşındaki Viem Ebuzeyd, babasının savaş uçaklarından atılan bombalar nedeniyle engelli kaldığını anlattı.

Suriye'ye dönmek istediğini ama savaş olduğu için dönemediklerini belirten Ebuzeyd, ''Suriye'de birçok akrabamızı kaybettik, onları ve vatanımı çok özlüyorum. Savaş biter bitmez onların mezarlarını ziyaret etmek istiyorum. Akrabalarımızın yarısı öldü, umarım bir an önce savaş biter.'' şeklinde konuştu.

Hayalinin polis olmak olduğunu dile getiren Ebuzeyd, ''Ülkemde yarım bırakmak zorunda kaldığım eğitimime Reyhanlı'da 4. sınıfa giderek devam ediyorum. Burada arkadaşlarımla çok iyi vakit geçiriyoruz. Çok kötü insanlara karşı çocukları korumak için polis olmak istiyorum.'' dedi.