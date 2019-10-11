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Suriye'deki iç savaşın yetim bıraktığı kız çocukları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaşta aile fertlerini kaybeden, bazıları ise yaralanan kız çocukları, yeniden hayata tutunmaya çalışıyor - Savaş uçaklarından atılan bombaların evlerine isabet etmesi sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Luceyn Kifretune: - "Hayatta olduğuma şükrediyorum, bazı yakınlarımı savaşta kaybettim, ailemle buraya geldim, kendimize yeni bir hayat kurduk. İnşallah eğitimimi tamamlayıp doktor olarak ülkeme dönmek istiyorum" - 9 yaşındaki Munteha Bekran: - "Babam gibi pilot olmak istiyorum çünkü o çocukları öldürmediği için şehit oldu" - 10 yaşındaki Viem Ebuzeyd: - "Birçok akrabamızı Suriye'de kaybettik, savaşın bitmesini ve ülkeme dönmeyi istiyorum"

CEM GENCO - Suriye'deki iç savaşta yakınlarını kaybeden, bazıları yaralanan kız çocukları, yeni bir yaşam için sığındıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Ülkelerindeki iç savaş yüzünden büyük acılar yaşayan çocukların kimisi ailesiyle kimisi de yakınlarıyla can güvenlikleri nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Bir kısmı Türkiye'deki yakınlarının yanına yerleşen, bir kısmı da yetimhanelerde barınan savaşın mazlum çocukları, Reyhanlı'da mutlu gelecek umuduyla yaşamlarını sürdürüyor.

Yaşadıkları acı dolu günleri unutamayan Suriyeli yaralı ve yetim kız çocukları, yarım kalan eğitimlerini Türkiye'de sürdürüyor.

Geçici eğitim merkezi ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitimlerine devam eden çocuklar, öğretmenleri sayesinde geleceğe hazırlanıyor.

- Babası gibi pilot olmak istiyor

9 yaşındaki Munteha Bekran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını çok özlediğini ve ileride onun gibi pilot olmak istediğini söyledi.

Babasının kaçmalarını istemesi üzerine annesi ve kardeşleriyle Reyhanlı ilçesine geldiklerini ifade eden Bekran, babasının cezaevinden çıkamayacağını anladığı anda kendilerinden Türkiye'ye kaçmalarını istediğini belirtti.

Şam'da savaş uçağı pilotu olan babasının sivillerin üzerine bomba atmamak için rejim güçlerince alıkonulduğunu anlatan Bekran, ''Babam masum insanların üstüne bomba atmadığı için rejim tarafından cezaevinde öldürüldü. Onu çok özlüyorum, ben de babam gibi pilot olacağım ve tüm çocukları koruyacağım.'' dedi.

- "Çocukları korumak için polis olmak istiyorum"

Suriye'nin İdlib kentinden ailesiyle gelen ve 5 yıldır Reyhanlı'da yaşayan Viem Ebuzeyd, vatan hasreti çekiyor.

10 yaşındaki Viem Ebuzeyd, babasının savaş uçaklarından atılan bombalar nedeniyle engelli kaldığını anlattı.

Suriye'ye dönmek istediğini ama savaş olduğu için dönemediklerini belirten Ebuzeyd, ''Suriye'de birçok akrabamızı kaybettik, onları ve vatanımı çok özlüyorum. Savaş biter bitmez onların mezarlarını ziyaret etmek istiyorum. Akrabalarımızın yarısı öldü, umarım bir an önce savaş biter.'' şeklinde konuştu.

Hayalinin polis olmak olduğunu dile getiren Ebuzeyd, ''Ülkemde yarım bırakmak zorunda kaldığım eğitimime Reyhanlı'da 4. sınıfa giderek devam ediyorum. Burada arkadaşlarımla çok iyi vakit geçiriyoruz. Çok kötü insanlara karşı çocukları korumak için polis olmak istiyorum.'' dedi.

- Savaş uçakları yüzünü yaktı

Savaş uçaklarından 1,5 yıl önce atılan bombaların evlerine isabet etmesi sonucu yüzü yanan Luceyn Kifretune (9) de hayatta kaldığı için şanslı hissettiğini ve Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Reyhanlı'daki Yenişehir İlkokuluna giden ve ileride doktor olmak istediğini belirten Kifretune, ''Hayatta olduğuma şükrediyorum, bazı yakınlarımı savaşta kaybettim, ailemle buraya geldim, kendimize yeni bir hayat kurduk. İnşallah eğitimimi tamamlayıp doktor olarak ülkeme dönmek istiyorum.'' diye konuştu.

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen 5 yaşındaki Viem Atraş da kaybettiği babasını çok özlediğini kaydetti.

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