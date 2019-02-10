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Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

Amasya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, 6 tır yardım malzemesi yola çıkarıldı

Amasya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 6 tır yardım malzemesi gönderildi.

Dernek Başkanı Serdal Benli, Amasya-Samsun kara yolunda toplanan gönüllüler adına yaptığı açıklamada, Suriyelilere destek için başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerden 160 ton un, kışlık giyecek, battaniye, yiyecek ve yatak gibi yardım malzemeleri temin ettiklerini söyledi.

Amasya'dan Suriye'ye 90'ıncı yardım tırını göndereceklerini belirten Benli, "Bu tırları Suriye'deki İHH İnsani Yardım Vakfının lojistik merkezi aracılığıyla Suriye'nin iç hattında bulunan ekmek fırınlarımıza ulaştıracağız. Suriye'ye yardımların azalması sonucu 30 ekmek fırınımızdan 27'si kapandı. Sadece 3 fırınımız ekmek üretiyor. Göndereceğimiz bu unlarla, Suriyeli kardeşlerimizin ekmek ihtiyaçları bir nebze olsun karşılanacak." dedi.

Güçleri yettikçe Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olacaklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunu görmezden gelmek, kendisinden başkasını düşünmemek, değil bir Müslümanın, sıradan bir insanın bile yapabileceği bir davranış değildir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor, 'Müslüman, Müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez.' Bizler de bu nebevi öğütten aldığımız sorumluluk bilinciyle 8 yıldır eylemlerimizle, yardımlarımızla mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da Suriyeli kardeşlerimizi gücümüz yettikçe desteklemeye devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından, yardım malzemelerini taşıyan 6 tır yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya İHH Suriye TIR yardım

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