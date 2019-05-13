Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım

Yardımeli Derneği Ankara Şubesince ramazan dolayısıyla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 185 ton un bölgeye gönderildi.

Yardımeli Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Şubesi tarafından bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin yüklendiği 7 tır Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yola çıktı.

Unlardan yapılacak ekmekler öncelikle yetim ailelere, sivil, savunmasız ve yaşlı insanlara ulaştırılacak.

Ayrıca Yardımeli Hatay Temsilciliğince ramazanın başında 3 tır un, Hatay'daki Suriyeli sığınmacıların evlerine teslim edildi.

Konvoyun bölgeye uğurlanması dolayısıyla yapılan törene, Yardımeli Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay da katıldı.

