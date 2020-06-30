Suriye'deki insani krize yaklaşık 7 milyar euro yardım sözü

Yardım örgütlerine göre bu miktar temel gıda fiyatlarının yüzde 200'ün üzerinde arttığı Suriye için yetersiz.Dokuz yıldır iç savaşla boğuşan Suriye'ye uluslararası bağışçılardan 6 milyar 900 milyon euro yardım taahhüdü geldi. Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde yapılan konferans sonrası yaptığı açıklamada, 2020 için 4 milyar 900 milyon euro fon sağlanacağını duyurdu. Lenarcic "Bugün sadece sözle değil milyonlarca insan için fark yaratacak olan somut vaatlerle Suriyelilerle dayanışmamızı gösterdik" dedi.

80 ülkenin yetkililerini, uluslararası yardım örgütlerini ve Suriyeli sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren konferansta taahhüt edilen para, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlara yiyecek ve ilaç yardımıyla eğitim hizmeti sağlanması için harcanacak.

Almanya'dan 1 milyar 580 milyon yardım

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesi adına Suriyelilere 1 milyar 580 milyon euro yardım sözü verdi. Konferansta konuşan Maas, "İnsani yardıma erişim daha da kısıtlanmış durumda. Harap durumdaki sağlık tesisleri ihtiyacı karşılayamıyor. Bugün, dünyanın Suriye'yi önemsediğini, Suriye halkının unutulmadığı gösterebiliriz" diye konuştu.