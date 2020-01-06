Suriye'deki İran destekli gruplar "sivilleşerek" ABD'den gizleniyor

DEYRİZOR (AA) - MOHAMAD MISTO - ABD ile son günlerde karşılıklı askeri tehditler savuran İran ordusu, Suriye'deki askeri noktalarını, silahlı unsurlarını sivil yerleşimlerdeki evlere yerleştirerek gizlemeye çalışıyor.

Deyrizor'daki güvenilir kaynaklar, ABD'nin 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesinin ardından Suriye sahasında hedef olmaktan endişe eden İran komutasındaki güçlerde büyük bir hareketlenme başladığını bildirdi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, Deyrizor'un Fırat Nehri'nin batısında kalan kısmında konuşlu İran destekli terörist gruplar, son 2 gündür gizlenme çabasına girdi.

Gruplar, Abukemal ve Meyadin ilçelerinde toplu bulundukları karargah ve daha küçük ölçekteki askeri noktaların çoğunu boşalttı. Sivil yerleşimlerdeki evlere konuşlanan silahlı unsurlar, gerekmedikçe bir araya gelmiyor.

Diğer taraftan, Deyrizor'u ikiye ayıran Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan ABD askerleri de yeni geçici kontrol noktaları kurup devriyeleri artırarak güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.