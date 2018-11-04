Suriye’deki Kampa Aylar Sonra İnsani Yardım Ulaştı

Birleşmiş Milletler insani yardım ekipleri ile Suriye Arap Kızılayı (SARC) Cumartesi günü başlattıkları ortak operasyonla Suriye’nin güneydoğu bölgesinde Ürdün sınırında bulunan Rukban kampına girmeyi başardı. Birleşmiş Milletler ve Suriye Kızılay’ı ülkedeki en umutsuz ve kötü şartlarda olduğu belirtilen kampta bulunan 50 bin kişiye insani yardım sağlayacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sözcüsü Stephane Dujjaric aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler insani yardım ekipleri ve SARC ekiplerinin Rukban kampına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, “uzun bir süredir insani yardımın ulaşmadığı bir çok şeyin yetersiz kaldığı çöl bölgesindeki gayrı resmi kampa ekiplerin ulaşması önemli bir başarıdır” dedi.

İnsani yardımı sürdürelim çağrısı

Genel Sekreter Guterres, bölgede ilgili tüm taraflara Suriye halkı için insani yardım çabalarına katılma çağrısında bulundu. Genel Sekreter Guterres, “bu uzak bölgede on binlerce yerinden edilmiş Suriyeliye ve ülke çapında ihtiyaç duyan tüm insanlara sürekli, tam, güvenli ve engellemelere takılmadan insani yardım sağlamalıyız” dedi.