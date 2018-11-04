Suriye’deki Kampa Aylar Sonra İnsani Yardım Ulaştı

Birleşmiş Milletler insani yardım ekipleri ile Suriye Arap Kızılayı (SARC) Cumartesi günü başlattıkları ortak operasyonla Suriye’nin güneydoğu bölgesinde Ürdün sınırında bulunan Rukban kampına girmeyi başardı. Birleşmiş Milletler ve Suriye Kızılay’ı ülkedeki en umutsuz ve kötü şartlarda olduğu belirtilen kampta bulunan 50 bin kişiye insani yardım sağlayacak.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sözcüsü Stephane Dujjaric aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler insani yardım ekipleri ve SARC ekiplerinin Rukban kampına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres, “uzun bir süredir insani yardımın ulaşmadığı bir çok şeyin yetersiz kaldığı çöl bölgesindeki gayrı resmi kampa ekiplerin ulaşması önemli bir başarıdır” dedi.
İnsani yardımı sürdürelim çağrısı
Genel Sekreter Guterres, bölgede ilgili tüm taraflara Suriye halkı için insani yardım çabalarına katılma çağrısında bulundu. Genel Sekreter Guterres, “bu uzak bölgede on binlerce yerinden edilmiş Suriyeliye ve ülke çapında ihtiyaç duyan tüm insanlara sürekli, tam, güvenli ve engellemelere takılmadan insani yardım sağlamalıyız” dedi.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Rukban kampındaki çaresiz sivillere geçtiğimiz Ocak ayından beri insani yardımın ulaşmadığını söyledi.
Çocuklar salgın hastalık tehlikesi altında
Aylar sonra Rukban kampındaki 50 bin sivile insani yardım ulaştırmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Birleşmiş Milletler yetkilileri, “Rukban kampına insani yardım sağlamayı başardık. Yiyecek dağıtıyoruz. Çöpleri temizliyoruz. Kampta yaşayanlar için gerekli hijyenik malzemeleri dağıtıyoruz. Gerekli ilaç ve tıbbi yardımı sağlıyoruz. İnsani yardımı SARA ile birlikte sağlıyoruz” dedi.
Birleşmiş Milletler insani yardım yetkilileri kampta yaklaşık on bin çocuğun yaşadığını belirterek, “çocukları salgın hastalıklara karşı korumak için aşı yapmaya başladık. Acil tedaviye ihtiyacı olanlara gerekli müdahaleyi yaptık” dedi.
“Suriye’nin en umutsuz yerlerinden biri”
Birleşmiş Milletler yetkilileri Rukban kampına insani yardım sağlamak için giden araç konvoyunun 27 Ekim’de kamp yakınlarına ulaştığını ancak güvenlik gerekçeleri nedeniyle kampa girişin ertelenerek güvenli girişin Cumartesi günü sağlandığını kaydetti.
Birleşmiş Milletler yetkilileri kampta çok ciddi insani sorunların olduğunu belirterek, “10 bin 800 derme çatma çadırdan oluşmuş bir kamp. Güvenlik sorunları hala çözülmüş değil. Uzun süredir tıbbi yardım alamayan çocukların bazıları kritik durumda. Çamurlar içerisinde süren bir yaşam. Rukban kampı, Suriye'nin en umutsuz yerlerinden biri" dedi.
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