Suriye'deki kampta zarar gören çadırlar yenilendi

Suriye'nin İdlib kırsalında kurulan Kemmune Kampı'ndaki kötü hava koşulları nedeniyle zarar gören çadırlar yenilendi.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin Halep kentinden 2016 yılının aralık ayında tahliye edilen Suriyeliler için İdlib kırsalında kurulan Kemmune Kampı'nda çadırların kötü hava koşulları nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

Türk Kızılayı ve AFAD'ın da destekleriyle kamptaki çadırları yenilediklerine aktaran Tahiroğlu, aynı zamanda altyapıya yönelik bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tahiroğlu, İHH tarafından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurulan çadır kent ve kamplarda 150 bin kişinin yaşadığını kaydetti.

