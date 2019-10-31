Suriye'deki kamptan kaçan IŞİD'li kadınlar Ankara'da gözaltına alındı

"Bekleyip göreceğiz. Her şey adım adım ilerleyecek. Önce Türk makamlarının kararını bekleyip, sonra kadınlar konusunda ne yapılması gerektiğini değerlendireceğiz."

Bakan Blok'a göre, tutuklu bulunan IŞİD'li kadınların geleceği ile ilgili kararı Türk makamları verecek. Hollandalı bakan, Türkiye'nin kovuşturma yapıp yapmayacağını beklediklerini belirtti:

Suriye topraklarından Türkiye'ye geçen IŞİD üyesi kadınlar, Ankara'ya ulaştı. Kadınlar, Hollanda'ya geri dönebilmek için büyükelçilik yetkililerine başvurdu. Hollandalı yetkililerin uyarısı üzerine 2 kadın, Türk güvenlik birimlerince gözaltına alındı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un Meclis'e verdiği bilgiye göre, beraberinde 3, 4 yaşlarında 3 çocuk bulunan Hollanda vatandaşı 2 kadın, Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Hârekatı'ndan kısa bir süre önce, Kürt grupların denetimindeki El Hol kampından kaçmayı başardı.

Suriye'den kaçarak Ankara'ya giden kadınlardan birinin, Hollanda'nın Tilburg kentinden Fatima H. olduğu belirtildi. Hollanda Resmi Gazetesi'nin Çarşamba günkü sayısında yayımlanan karara göre, IŞİD üyesi Fatima H.'nın Hollanda vatandaşlığı, "terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle iptal edildi.

Bu durumda Fatima H.'nın sadece Fas vatandaşlığı bulunuyor.

Çifte vatandaşlığa sahip diğer kadının da, Hollanda ve Fas uyruklarına sahip olduğu belirtiliyor.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'na göre, IŞİD üyesi kadınların vatandaşlığının iptaline ilişkin süreç, daha önceden başlatıldı.

Hollanda hükümeti, IŞİD üyesi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne sıcak bakmıyor. Hükümet, bu kişilerin Suriye ya da Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasından yana.

Suriye'nin kuzeyindeki El Hol ve El Roj kamplarında kalan Hollanda vatandaşı 23 IŞİD üyesi kadın ile 55 çocuğun ülkeye geri getirilmesi için 5 avukatlık bürosu, Hollanda hükümeti aleyhine dava açtı.

Lahey Mahkemesi'nin 1 Kasım Cuma günü başvuruyu ele alması bekleniyor.



