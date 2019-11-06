Suriye'deki kamptan kaçan IŞİD'li kadınlar Ankara'da gözaltına alındı

Bakan Blok'a göre, tutuklu bulunan IŞİD'li kadınların geleceği ile ilgili kararı Türk makamları verecek. Hollandalı bakan, Türkiye'nin kovuşturma yapıp yapmayacağını beklediklerini belirtti:

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un Meclis'e verdiği bilgiye göre, beraberinde 3-4 yaşlarında 3 çocukları bulunan Hollanda vatandaşı 2 kadın, Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Hârekatı'ndan kısa bir süre önce, Kürt grupların denetimindeki El Hol kampından kaçmayı başardı.

Suriye'nin kuzeyinde Kürt grupların denetimindeki El Hol kampından çocuklarıyla birlikte kaçan IŞİD üyesi 2 Hollanda vatandaşı kadın, ülkelerine dönebilmek için Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'ne başvurdu. Hollanda Büyükelçiliği'nin Türk makamları ile temas kurmasının ardından iki kadın gözaltına alındı. Kadınlardan birinin Hollanda vatandaşlığının Çarşamba günü düşürüldüğü ortaya çıktı.

"Bekleyip göreceğiz. Her şey adım adım ilerleyecek. Önce Türk makamlarının kararını bekleyip, sonra kadınlar konusunda ne yapılması gerektiğini değerlendireceğiz."

Blok, Türkiye'nin kadınları yargılamaması durumunda Hollanda'nın ülkeye dönüşlerine izin verip vermeyeceği sorusunu yanıtlamadı.

Suriye'den kaçarak Ankara'ya giden kadınlardan birinin, Hollanda'nın Tilburg kentinden Fatima H. olduğu belirtildi. Hollanda Resmi Gazetesi'nin Çarşamba günkü sayısında yayımlanan karara göre, IŞİD üyesi Fatima H.'nın Hollanda vatandaşlığı, "terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle iptal edildi.

Bu durumda Fatima H.'nın sadece Fas vatandaşlığı bulunuyor.

Çifte vatandaşlığa sahip diğer kadının da, Hollanda ve Fas uyruklarına sahip olduğu belirtiliyor.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'na göre, IŞİD üyesi kadınların vatandaşlığının iptaline ilişkin süreç daha önceden başlatıldı.

Hollanda hükümeti, IŞİD üyesi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne sıcak bakmıyor. Hükümet, bu kişilerin Suriye ya da Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasından yana.