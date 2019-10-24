Suriye'deki Karışıklık IŞİD'e mi Yarıyor?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyonla birlikte IŞİD'in de yeniden hayat bulduğu gözleniyor. Ancak Amerikalı terörle mücadele yetkilileri, örgütün bir sonraki hamlelerinin son derece belirsiz olduğu uyarısında bulunuyor.

Adı açıklanmayan yetkililer, IŞİD'in bölgesel çatışmaları kendi avantajına kullanma konusunda son derece usta olduğuna, bunu 2005-2006 yıllarında Irak'ta, daha sonra da Arap Baharı ayaklanmaları sonrasında yaptığına dikkat çekiyor.

Yetkililer ayrıca IŞİD'in Suriye'deki son bölgesel kalesi Bağuz'u kaybettiği Mart ayından bu yana geçen yedi aylık süreyi, uzun soluklu bir isyan hareketi oluşturmak amacıyla 10 ila 15 bin savaşçının konuşlandığı ”dağınık ağların" temellerini atmak için kullandığını söylüyor.

Amerikalı bir terörle mücadele yetkilisi, VOA'ya yaptığı açıklamada, ”Türkiye'nin operasyonundan sonra şu anda IŞİD'in Suriye'deki stratejisini nasıl ayarlayacağı net değil” diye konuştu.

Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Operasyonu'na başlayıncaya kadar IŞİD'in eylemlerinin büyük çoğunluğu, Kürt güvenlik güçlerini hedef alıyordu. IŞİD hücrelerinin, Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin gözetimi altında tutulan tahmini 12 bin savaşçıyı ve militanların bölgedeki kamplara yerleştirilen onbinlerce eş ve çocuğunu serbest bırakmaya çalışacağına ilişkin spekülasyonlar vardı. IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi, Eylül ayında yaptığı bir konuşmada bunu teşvik etmişti.