Suriye'deki kimyasal silahlar BMGK'da görüşüldü

Delattre, zirveye ilişkin, "İstanbul'daki dörtlü zirve, bu zirveye katılan tarafların İdlib'de ateşkesin sürekli şekilde uygulanmasına bağlılıklarının açık göstergesi oldu." diye konuştu.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, konseydeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın katılımlarıyla 27 Ekim’de İstanbul'da bir zirve yapıldığını anımsattı.

BMGK, Suriye'de kimyasal silah kullanımını ve bu silahların bölgeden çıkarılması konusunda alınan yolu masaya yatırmak için Orta Doğu gündemi ile toplandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye'de kimyasal silah kullanımı ve bölgenin bu silahlardan arındırılmasına yönelik kat edilen yol, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) görüşüldü.

İdlib'de insani felakete ve güvenlik sorunlarına yol açacak büyük çaplı askeri müdahale tehlikesinin uzun vadeli olarak ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Delattre, "İstanbul'daki yol haritası çok netti. İdlib'de Türkiye'nin çabalarına desteğimizi sürdüreceğiz ve bölgede istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İnsani yardım ve sağlık çalışanları dahil bölgedeki tüm sivillerin korunması için de çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Delattre, "İstanbul'da kabul edilen ortak bildiri aynı zamanda, kimyasal silahların kullanımının tamamen yasaklanması için ortak bir talep teşkil ediyor. Zirve, bu noktada da önemliydi." ifadesini kullandı.

Delattre, İstanbul'daki toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride Suriye'de anayasa komitesinin yıl sonuna kadar toplanacağını belirttiğini kaydederek, "Fransa, Türkiye, Almanya ve Rusya ile birlikte anayasa komitesi konusunda tüm yolları deneyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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- İngiltere'den de zirveye destek