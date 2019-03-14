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"Suriye'deki kriz geride dünyanın en kötüsü sayılan bir felaket bıraktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 23:27 | Son Güncelleme

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin: "Suriye krizi, Mart 2011'den bu yana yaklaşık yarım milyon insanın öldürülmesi ve 8 milyonu çocuk 13 milyon kadar insanın da muhtaç duruma düşmesi ile geride dünyanın en kötüsü arasında sayılan insani bir felaket bıraktı. Bununla beraber yaklaşık 11 milyon insan da yerini terk etmek zorunda kaldı"

BRÜKSEL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Suriye'deki krizin geride dünyanın en kötüsü sayılabilecek bir felaket bıraktığını belirterek, Suriyeli mülteciler için acil yardım çağrısında bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında konuşan Useymin, Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunması yönündeki girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Suriye krizi, Mart 2011'den bu yana yaklaşık yarım milyon insanın öldürülmesi ve 8 milyonu çocuk 13 milyon kadar insanın da muhtaç duruma düşmesi ile geride dünyanın en kötüsü arasında sayılan insani bir felaket bıraktı. Bununla beraber yaklaşık 11 milyon insan da yerini terk etmek zorunda kaldı." diyen Useymin, uluslararası topluma "Suriye için insani alanda daha fazlasını yapma, yerinden edilmiş ve mülteci durumuna düşmüş Suriyeliler için acil bir fon oluşturma" çağrısı yaptı.

İİT olarak, Suriye'de insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü temelinde çoğulcu, demokratik ve sivil bir sisteme dayalı yeni bir Suriye devletinin kurulmasına katkı sağlayacak siyasi bir çözümü desteklediklerini yineleyen Useymin, "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının Suriye krizine bir umut olması dileğinde bulundu.

- Suriye konferansı

Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ve yerinden edildiği iç savaş 8 yılını geride bıraktı.

Brüksel'de BM ve AB öncülüğünde 12-14 Mart tarihlerinde düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansına 50'den fazla ülkeden yaklaşık 80 temsilci katıldı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

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"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu yardım İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin Suriye

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