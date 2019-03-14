"Suriye'deki kriz geride dünyanın en kötüsü sayılan bir felaket bıraktı"

BRÜKSEL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Suriye'deki krizin geride dünyanın en kötüsü sayılabilecek bir felaket bıraktığını belirterek, Suriyeli mülteciler için acil yardım çağrısında bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında konuşan Useymin, Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunması yönündeki girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Suriye krizi, Mart 2011'den bu yana yaklaşık yarım milyon insanın öldürülmesi ve 8 milyonu çocuk 13 milyon kadar insanın da muhtaç duruma düşmesi ile geride dünyanın en kötüsü arasında sayılan insani bir felaket bıraktı. Bununla beraber yaklaşık 11 milyon insan da yerini terk etmek zorunda kaldı." diyen Useymin, uluslararası topluma "Suriye için insani alanda daha fazlasını yapma, yerinden edilmiş ve mülteci durumuna düşmüş Suriyeliler için acil bir fon oluşturma" çağrısı yaptı.