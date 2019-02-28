"Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunmasında hemfikiriz"

GAZİANTEP (AA) - AYSU BİÇER - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Suriye'deki krize askeri değil siyasi bir çözüm bulunması gerektiği konusunda hemfikiriz. Mart ayında Brüksel'de gerçekleşecek konferans, Suriye'nin ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi adına önemli. Burada Suriye'de siyasi çözüm seçeneğini kuvvetlendirmek için Birleşmiş Milletlere (BM) nasıl destek olacağımızı konuşacağız." dedi.

Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye ve AB arasında üst düzey birçok görüşme yapıldığını, mart ayında da iki tarafın önemli temaslarda bulunacağını söyledi.

"Mevcut duruma baktığımızda, Türkiye ve AB ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser olmak zorundayız." diyen Berger, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz bir şey var, Türkiye ve AB'nin birbirine ihtiyacı var. Elbette önümüzde tartışmamız gereken birçok siyasi sorun var. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Türkiye'nin problem yaşadığı bazı üye ülkeler vardı ancak bu sorunların çoğunu aştığımızı düşünüyorum. Yine de Türkiye'nin yakın komşuları Kıbrıs ve Yunanistan ile yaşadığı problemlerin halen tartışılması gerekiyor."