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Suriye’deki okullara mazot desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ile Katar Charity tarafından Suriye içerisindeki okullara ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillere 307 bin litre mazot desteği yapıldı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ile Katar Charity tarafından Suriye içerisindeki okullara ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillere 307 bin litre mazot desteği yapıldı.
Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelere ve ülkenin çeşitli bölgelerinde eğitimin halen devam ettiği okullara, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity tarafından 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.
Savaşın mağdur ettiği sivilleri yalnız bırakmadıklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, “Suriye içerisindeki savaş mağduru sivillere ve okullara mazot desteğinde bulunduk. Ağır geçen kış mevsiminin etkisiyle en temel sorunların başında ısınma geliyor. Bu kapsamda Katar Charity kurumunun katkılarıyla Suriye içerinde 307 bin litre mazot dağıtımı yaptık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan son saldırılar nedeniyle yerinden edilen bin 500 aile ve bölgede eğitimin halen devam ettiği 100 okul yararlandı. Desteklerinden ötürü Katar Charity kurumuna teşekkür ediyoruz" dedi.

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