Suriye'deki olası güvenli bölgeye PYD/PKK'ya muhalif Kürtler'den destek

Brimo, Türkiye ve ABD başta olmak üzere uluslararası aktörlerin öncülüğünde Suriye'de tüm etnik-dini unsurların katılacağı geniş kapsamlı toplantı yapılması halinde, bu toplantıya ENKS'nin katılmaya hazır olduğunu kaydetti.

Suriye'deki sorunların çözülmesi noktasında Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunun altını çizen Brimo, "Türkiye olmadan Suriye'nin ve Suriye'deki Kürtlerin sorunu çözülmez." dedi.

Nuri Brimo, terör örgütü PYD/PKK ile Suriye'nin geleceği konusunda tamamen ters görüşlere sahip olduklarını hatırlatarak, PYD ve Esed rejiminin Suriye'ye yönelik önerilerini kabul etmeyeceklerini söyledi.

IKBY'deki ENKS yetkililerin ABD'li bir heyetle görüştüğünü dile getiren Brimo, "ENKS heyeti ABD'li yetkililere, Türkiye ve ABD tarafından oluşturulacak muhtemel güvenli bölgeyi destekleyeceğini iletti." ifadesini kullandı.

IKBY'nin Erbil ve Süleymaniye kentlerinde 2012'den beri eğitim alan ancak PYD'nin engellemeleri nedeniyle ülkelerine dönemeyen Suriyeli Peşmergelerin durumuna da değinen Brimo, "Roj (Suriyeli) Peşmergelerin Suriye'de oluşturulacak güvenlik bölgede konuşlanmaya hazır olduğunu da ABD'li yetkililere ilettik." dedi.

ENKS Basın Sorumlusu Halid Ali de görüşme talebinin ABD tarafından geldiğini ifade etti.

Her iki ENKS yetkilisi de görüşmenin tam olarak nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

- Suriyeli Peşmergeler

Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören ve "Roj Peşmergeleri" olarak adlandırılan Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu belirtiliyor. Suriyeli Peşmergeler, IKBY Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yer alıyor.

Suriyeli Peşmergeler, o tarihten bu yana terör örgütü PYD/PKK engel olduğu için Suriye'ye dönemiyor.

Suriye'deki PYD/PKK tarafından KDP'ye yakın olmaları gerekçe gösterilerek ülkelerine sokulmayan Suriyeli Peşmergeler, DEAŞ saldırılarının başlamasıyla birlikte Musul vilayetiyle Irak-Suriye sınırı üzerindeki operasyonlarda yer almıştı.

Söz konusu peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) silahlı gücü olarak da biliniyor.

