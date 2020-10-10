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Suriye’deki orman yangınları söndürülemiyor: 2 ölü, 70 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 20:08 | Son Güncelleme

Suriye’de devam eden orman yangınlarında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.Suriye’de Esad rejimi kontrolündeki sahil kesiminde yer alan Lazkiye ve Tartus ile Humus’ta 3 gün önce farklı noktalarda çıkan yangınlar devam ediyor.

Suriye’de devam eden orman yangınlarında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.
Suriye’de Esad rejimi kontrolündeki sahil kesiminde yer alan Lazkiye ve Tartus ile Humus’ta 3 gün önce farklı noktalarda çıkan yangınlar devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.
Lazkiye’ye bağlı Kırdaha ilçesinde bulunan Tütün Genel Teşkilatı’nın depolama merkezi yangın nedeniyle çöktü. Sağlık yetkilileri, yangınların Lazkiye’de yerleşim bölgelerine yaklaşması ve bölgeye duman yayılmasının ardından Al-Bassel Hastanesinden hastaların tahliye edildiğini açıkladı. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalesi devam ediyor.

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