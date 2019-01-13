"Millet neye karar verirse sandıkta neyi tercih ederse o ortaya çıkıyor. Milletimiz başından itibaren çok partili siyasi hayatımızda hep doğrudan yana hükmetmiş, hep kendisi için en güzeli olduğuna, inandığına oy vermiştir. Hiçbir zaman kapalı kapılar ardında bu milleti yönlendirmeye ve yönetmeye çalışanlara itibar etmemiş. Kendisine tepeden inme bir hayat tarzı diretenlere itibar etmemiştir. Kendi oylarını farklı, milletin oylarını ise daha aşağıda görenlere hiç itibar etmemiştir. 1950 seçimlerinden itibaren rahmetli Menderes'i işbaşına getirirken ortaya koyduğu kararlığı bu millet hep devam ettirmiş, hep kararın da yetkinin de sadece ve sadece kul planında millete ait olduğunu ilan etmiştir."

Kurtulmuş, her seçimde milletin sözünün daha itibarlı hale geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

Her seçimin Türkiye için önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, her seçimde demokrasinin biraz daha kazandığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz. Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Türkiye'nin kilit taşı olduğu bu coğrafya lime lime edilmek, paramparça hale getirilmek isteniyor. Suriye'deki oyun, oyun içinde oyun." dedi.

- "Bu kutlu davayı en iyi şekilde anlatıp en yüksek oyu alacağız"

Kurtulmuş, bu milletin kurulduğu günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sadece AK Parti'nin lideri olarak değil, Türkiye'nin lideri olarak kabul ettiğini ve elini bırakmadığını dile getirdi.

Bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'ı sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının ve mazlum milletlerin sesi, kimsesizlerin soluğu ve kimsesizlerin kimsesi olarak kabul ettiğini belirterek, "Onun için hep güçlü şekilde destek verdi. Önümüzde 31 Mart seçimleri var. Bu seçimde milletimiz kendi sözünü, geleceğini belirleyecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde yerel yönetimlerde de AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edecek." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekareden ibaret bir ülke olmadığını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye sadece 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret değildir. Millet varlığı dediğimiz dilleri, renkleri farklı olsa da aynı medeniyetin istikametinde yürüyen, Türkiye'yi Selçuklu ve Osmanlı'nın varisi olarak gören yeryüzünde yüz milyonlarca Müslüman vardır. Türkiye'yi kendi mazlumluklarından kurtuluşun yolu olarak gören, dünyanın dört bir yanındaki garip insanlara el uzatacak güçlü bir ülke olarak gören yüz milyonlarca insan vardır." ifadelerini kullandı.