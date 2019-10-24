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"Suriye'deki piyonları PKK, ağır darbe yiyince paniklediler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Ruanda katliamını izleyen Fransa... Ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi" - "Cumhurbaşkanımıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıyan Fransız dergisi Le Point'e Fransa tarihini hatırlatarak, tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Ruanda katliamını izleyen Fransa... Ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi." ifadelerine yer verdi.

Kalın, "Cumhurbaşkanımıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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