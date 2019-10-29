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Suriye'deki Polis Özel Harekat'tan 29 Ekim mesajı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinden yapılan açıklamada, PÖH ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'deki görevlerine devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Suriyedeki kahramanlarımız yüce Türk Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Özel Harekat Polisleri, Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda operasyonlarına devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte müşterek görev yapan Polis Özel Harekat timlerimiz, temas hattında icra ettiği operasyonlarla teröristlere aman vermiyor" denildi.
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