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Suriye'deki savaş eğitimi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

SURİYE'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta en büyük darbe eğitime vuruldu.

Suriye'deki savaş eğitimi vurdu

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Nuri PİR/LAZKİYE (Suriye), (DHA)- SURİYE'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta en büyük darbe eğitime vuruldu. Havadan ve karadan yapılan saldırılara bin 500'ü aşkın okul hedef olunca eğitim durma noktasına geldi. Ülkede okuldan uzak kalan binlerce çocuk, şimdilerde çadır ve barakalarda gönüllü öğretmenler tarafından eğitiliyor.
Suriye iç savaşının başlamasının ardından Esad rejimi ve destekçilerinin havadan ve karadan bombardımanları ile küçük çocukların geleceğe hazırlandığı okullar da hedef alındı. Birçok çocuğun da hayatını kaybettiği bombardımanlarda Suriye genelinde bin 500'ü aşkın okul kullanılamaz hale geldi. Zorunlu olarak eğitime ara verilen ülkede, 2 milyonu aşkın çocuk yıllarca okul ve öğretmenlerden ayrı kaldı. Son 2 yıldır ise iç savaşa ve saldırıların sürmesine karşın Suriye'de, çocuklar tüm zorluklara karşın eğitimlerini sürdürmek için çabalıyor.
Uzun süredir devam eden savaş nedeniyle bir neslin kaybolmasını önlemek isteyen gönüllü öğretmenler, sivillerin desteğiyle bulundukları yerlerde çadır veya derme çatma barakaları okula dönüştürdü. Böylece; kimileri yıllarca okullarından uzak kalan çocuklar, gönüllü öğretmenler ile eğitim almaya başladı. Bazıları 12 yaşında ilk kez eğitimle tanışan çocuklar, kısıtlı imkanlarla öğretmenlerinin dersleri ile geleceğe hazırlanıyor.

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Suriye'deki savaş eğitimi vurduSuriye'deki savaş eğitimi vurduSuriye'deki savaş eğitimi vurduSuriye'deki savaş eğitimi vurdu

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