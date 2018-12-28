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Suriye'deki sel mağdurlarına yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:47 | Son Güncelleme

SURİYE’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde meydana gelen selden zarar gören sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yardım ulaştırıldı.

Suriye'deki sel mağdurlarına yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - SURİYE’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde meydana gelen selden zarar gören sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yardım ulaştırıldı.
Suriye’de 3 gün önce başlayan yoğun yağışın sele dönmesiyle İdlib ve Lazkiye kentlerindeki çadır kent ve kamplar sular altında kaldı. Çamurla birlikte gelen selin etkisiyle çadırsız kalan 200 aileye İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, sünger yatak, battaniye ve halı yardımında bulunuldu. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, selden etkilenen Suriyeli sivillerin yardım ihtiyaçlarını ulaştırdıklarını söyledi. Tosun, "Çadırları sular altında kalan ailelerin büyük bir kısmını konaklama merkezlerine yönlendirdik. Akrabalarının yanlarına giden aileler de var. İlk etapta selden hiçbir eşyasını kurtaramayıp çevre kamplara misafir olan 200 aileye de yardım malzemesi ulaştırdık. Dağıttığımız malzemeler arasında gıda kolisi, halı, battaniye ve sünger yatak bulunuyor. Selden etkilenen diğer ailelere de yardım ulaştıracağız" dedi.
Suriye’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde etkili olan selde 25 bin sivil çadırsız kalmıştı.

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Suriye'deki sel mağdurlarına yardımSuriye'deki sel mağdurlarına yardımSuriye'deki sel mağdurlarına yardımSuriye'deki sel mağdurlarına yardım

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