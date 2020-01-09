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  4. Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı Kayseri'de yakalandı

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı Kayseri'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Suriye'deki terör grupları içerisinde silahlı faaliyette bulunan 3 şüphelinin merkez Kocasinan ilçesinde ikamet ettiklerini belirledi.

Ekiplerce tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttüğü faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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Kayseri operasyon

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