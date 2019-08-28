Suriye’deki Türk Gözlem Noktası Yakınlarında Şiddetli Çatışmalar

Suriye’deki Türk gözlem noktası yakınlarına hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Suriye ordusu Rusya’nın desteğiyle bölgede muhaliflere karşı operasyon düzenliyor.

Bir Türk güvenlik yetkilisi de Reuters’a yaptığı açıklamada Suriye rejim güçlerinin Türk gözlem noktasından 500 metre uzaklıkta militan gruplarla şiddetli çatışmalar yaşadığını kaydetti. Yetkili çatışmaların gözlem noktasına çok yakın bir yerde yaşandığını belirtti ve Suriye güçlerinin, militanların mevzilerini bombaladığını söyledi.

Türk gözlem noktasının hedef olup olmadığı konusu netleşmiş değil, aynı yetkili Türk askerlerinin çatışmalardan etkilenmediğini kaydetti.

Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin iki ülkenin militanlarla mücadele etme ve bölgedeki durumu normalleştirme konusunda uzlaştıklarını açıklamışlardı.

Putin ve Erdoğan’ın görüşmeleri Suriye ordusunun Morek’te bir Türk gözlem noktasını daha çevrelemesinin ardından geldi.

Suriye ordusu bu ay içinde muhaliflerin son önemli kalesi olarak bilinen İdlib bölgesinde bazı yerleri muhaliflerden geri aldı.