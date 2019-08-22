Suriye’deki Türk Gözlem Noktasına Ateş Açıldı

Suriye güçlerinin ülkenin kuzeybatısındaki Türki askeri gözlem noktalarından birine ateş açtığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamayı iki Türk yetkili Reuters haber ajansına yaptı.

Pazartesi günü de Türk askeri konvoyunun yakınlarına hava saldırısı düzenlenmiş, olayda 3 sivil hayatını kaybetmiş, 12 sivil de yaralanmıştı.

Türkiye, İran ve Rusya’yla vardığı anlaşma gereği Suriye’nin kuzeybatısında 12 gölem noktası bulunduruyor.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye’nin gözlem noktalarının Suriye’nin kuzeybatısında kalmaya devam edeceğini kaydetti.

