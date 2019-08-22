HABER

Suriye’deki Türk Gözlem Noktasına Ateş Açıldı

22.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Suriye güçlerinin ülkenin kuzeybatısında Türkiye'ye ait askeri gözlem noktalarından birine ateş açtığı belirtildi

Suriye’deki Türk Gözlem Noktasına Ateş Açıldı

Suriye güçlerinin ülkenin kuzeybatısındaki Türki askeri gözlem noktalarından birine ateş açtığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamayı iki Türk yetkili Reuters haber ajansına yaptı.

Pazartesi günü de Türk askeri konvoyunun yakınlarına hava saldırısı düzenlenmiş, olayda 3 sivil hayatını kaybetmiş, 12 sivil de yaralanmıştı.

Türkiye, İran ve Rusya’yla vardığı anlaşma gereği Suriye’nin kuzeybatısında 12 gölem noktası bulunduruyor.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye’nin gözlem noktalarının Suriye’nin kuzeybatısında kalmaya devam edeceğini kaydetti.

PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
Rohingyalar Myanmar'a dönmek istemiyorRohingyalar Myanmar'a dönmek istemiyor
Amerika'da Doğanlara Vatandaşlık Hakkı KaldırılabilirAmerika'da Doğanlara Vatandaşlık Hakkı Kaldırılabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'tan çok tartışılacak hamle!

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Husiler ABD'ye ait İHA düşürdü

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.