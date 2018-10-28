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Suriye'deki Türkmenler, Türkiye üzerinden Irak'a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

IRAK'taki karışıklık nedeniyle 4 yıl önce Suriye'ye göç eden 350 Türkmen, Kilis üzerinden ülkelerine döndü.

Suriye'deki Türkmenler, Türkiye üzerinden Irak'a döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- IRAK'taki karışıklık nedeniyle 4 yıl önce Suriye'ye göç eden 350 Türkmen, Kilis üzerinden ülkelerine döndü.
Musul kentine bağlı Telafer ilçesinden 2014 yılında Suriye'ye göç eden 350 kişilik Türkmen, Irak hükümetine ülkelerine döneceklerini bildirdi. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeyle Türkmenlerin, Kilis'e gelmeleri sağlandı. Gece saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Türkmenlere, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım kumanyası, su ve çocuklar için kırtasiye malzemesi ile çanta yardımı yapıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye- Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, "İHH olarak dünyanın neresinde zulme uğramış biri varsa onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün de burada Iraklı ailelere yardımlarınızı ulaştırıyoruz. İnşallah yıllar sonra bu aileler tekrardan topraklarına, evlerine dönecekler. Bizler de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu geri dönüşle alakalı büyük gayret gösteren Dışişleri Bakanlığımıza ve Irak hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Yardımlarını bizlere ulaştıran herkesten rabbim razı olsun" dedi.
Ülkesine dönmenin heyecanını yaşadığını söyleyen Iraklı Ahmed Baruzi ise "Yıllar sonra vatanıma döneceğim için çok mutluyum. Buradan İHH ya teşekkür etmek istiyorum. Suriye’de bizlere çok yardım ettiler. Bugün de yanımızdalar. Rabbim Türkiye’yi korusun" dedi.
Göç İdaresi görevlilerince işlemleri yapılan 350 Türkmen, Irak'a gitmek üzere 9 otobüsle Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na hareket etti.

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