Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı

Vicdan Hareketi üyeleri, Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklar için destek çağrısında bulundu.

Vicdan Hareketi üyeleri, Konya'da Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklara destek olmak için Hacıveyiszade Cami önünde toplandı.

Kentteki çok sayıda STK'nin de destek verdiği etkinlikte grup üyeleri, "Son kadın ve çocuk serbest bırakılana kadar", "İnsanlık için ses ver", "Zulme karşı sesini yükselt" ifadelerinin bulunduğu, Arapça, İngilizce ve Türkçe hazırlanan dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Vicdan Hareketi üyesi Asiye Kuzgun, Dünya Kadınlar Günü'nde, bombalar altındaki Suriye dahil dünyanın dört bir yanında 110 ülkede, Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını söyledi.

Suriye'de sayısız suç işlendiğine dikkati çeken Kuzgun, kadınların ve çocukların korunması, esir tutulmaması ve herhangi bir şekilde pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Kuzgun, "acıya, ölüm ve zulme yeter" demek için toplandıklarını belirterek, "Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz: Hemen şimdi, tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun. Şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür olana dek ayaktayız." diye konuştu.