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Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için bir araya geldi

Vicdan Hareketi üyeleri, Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklar için destek çağrısında bulundu.

Vicdan Hareketi üyeleri, Konya'da Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklara destek olmak için Hacıveyiszade Cami önünde toplandı.

Kentteki çok sayıda STK'nin de destek verdiği etkinlikte grup üyeleri, "Son kadın ve çocuk serbest bırakılana kadar", "İnsanlık için ses ver", "Zulme karşı sesini yükselt" ifadelerinin bulunduğu, Arapça, İngilizce ve Türkçe hazırlanan dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Vicdan Hareketi üyesi Asiye Kuzgun, Dünya Kadınlar Günü'nde, bombalar altındaki Suriye dahil dünyanın dört bir yanında 110 ülkede, Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını söyledi.

Suriye'de sayısız suç işlendiğine dikkati çeken Kuzgun, kadınların ve çocukların korunması, esir tutulmaması ve herhangi bir şekilde pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Kuzgun, "acıya, ölüm ve zulme yeter" demek için toplandıklarını belirterek, "Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz: Hemen şimdi, tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun. Şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür olana dek ayaktayız." diye konuştu.

Sessiz protestoda demir parmaklıklar ardına geçen kadınlar, gözlerini bağlayıp ellerini kelepçeleyerek, Suriye'deki drama dikkati çekmeye çalıştı.

- Karaman

Karaman'da da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, dövizler taşıyarak, Esed rejimini kınadı.

Vicdan Hareketi adına açıklamada yapan Seyhan Tuncel, toplanan kalabalığın, insan hayatını korumayı ve herkes için onurlu yaşam isteyen bir merhamet hareketi olduğunu söyledi.

Suriyeli kadınların özgürlüğü için seslerini yükselttiklerini ifade eden Tuncel, "Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencelerin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme artık 'yeter' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kadınlar, yazmalarla birbirlerinin ellerini bağlayarak Esed rejimini protesto etti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise PTT önünde bir araya gelen kalabalık, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için çağrı yaptı.

Grup adına açıklama yapan Ahmet Ertürk, mazlum ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan olmadığını söyledi.

Vicdan Hareketi'nin "tüm çocuklar yaşasın, dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun" diye oluştuğunu vurgulayan Ertürk, şöyle konuştu:

"Vicdan Hareketi, insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir. Geçtiğimiz yıl bugün, dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya geldiği Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın, Suriye sınırında buluşmuştu. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir aradayız. Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadın ve erkekler olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz."

Protestoya AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi destek verdi.

- Aksaray

Aksaray'da da Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

Topluluk adına konuşan İpek Erçil, Vicdan Hareketi'nin herkes için onurlu bir yaşam isteyen merhamet hareketi olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl bugün, dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya geldiği Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın Suriye sınırında buluşmuştu. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir aradayız. Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz." diye konuştu.

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Afyonkarahisar Aksaray Karaman Konya Vicdan Hareketi

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