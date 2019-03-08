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Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Mardin'de Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için basın açıklaması yaptı

Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Mardin'de Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için basın açıklamasıyla çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da İHH Kadın Kolları öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Dikici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 110 ülkede, Suriye'de yaşanan zulme dikkati çekmek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Vicdan Hareketinin "tüm çocuklar yaşasın, dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun" diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu ifade eden Dikici, Vicdan Hareketinin insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketi olduğunu ifade etti.

Sümeyye Dikici, şöyle konuştu:

"Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle, bunca acıya, ölüm ve zulme 'artık yeter' diyoruz. Dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak, şehirlerin meydanlarından Suriye'ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz, hemen şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun, tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar. Yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırıyoruz."

Türkçe, Arapça ve İngilizce pankartlarla uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamanın sonunda Suriye'deki zindanlarda işkence gördükten sonra kurtulan kadınların anlattıkları katılımcılar tarafından okundu.

- Şırnak

Şırnak'ta İHH öncülüğünde toplanan 12 sivil toplum kuruluşu tarafından Geylani Camisi önünde basın açıklaması yapıldı.

İHH Şırnak İl Temsilcisi Arif Kadırhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Suriye'de savaş suçu işlendiğini belirterek, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının kadın ve çocukların korunmasından sorumlu olduğunu ifade etti.

Kadırhan, dünyanın her yerindeki vicdanların sesi olarak, "artık yeter" demek için meydanlarda toplandıklarını anlatarak, zalimin zulmüne şahitlik etmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

- Batman

Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı'nda bir araya gelen Vicdan Hareketi üyeleri adına açıklama yapan Batman İHH Kadın Kolları Başkanı Emine Ayhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda çağrıda bulunduklarını belirtti.

"Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz." diyen Ayhan, şehirlerin meydanlarından Suriye'ye seslendiklerini aktardı.

- Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde İHH öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı İHH Mardin Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Acar okudu.

"Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir." diyen Acar, herkes için insanca bir yaşam istediklerini dile getirdi.

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Diyarbakır Suriye Vicdan Hareketi

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