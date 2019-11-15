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Suriye'deki yabancı IŞİD'liler: Fransa'nın 'Irak'ta yargılansınlar' teklifine, ABD'den 'sorumsuzuk' yanıtı

15.11.2019 07:14 | Son Güncelleme

Suriye'de tutuklu olan IŞİD üyesi yabancı savaşçılar konusunda Washington'da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen toplantıda ABD ve Avrupa arasındaki anlaşmazlık gün yüzüne çıktı. Fransa'nın IŞİD üyelerinin Irak'ta yargılanması önerisi, ABD tarafından "sorumsuzca" ifadesiyle değerlendirildi.

Suriye'deki yabancı IŞİD'liler: Fransa'nın 'Irak'ta yargılansınlar' teklifine, ABD'den 'sorumsuzuk' yanıtı

Suriye'deki IŞİD üyeleri sorunu konusunda Washington'da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen toplantıda ABD ve Avrupalı yetkililer arasındaki anlaşmazlık gün yüzüne çıktı.

Fransa'nın IŞİD üyelerinin Irak'ta yargılanması önerisi, ABD tarafından "sorumsuzluk" olarak değerlendirildi.

Fransa'nın teklifi ile gerçekleşen zirveye, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dahil, 30'dan fazla ülkenin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun Avrupalı üyelerine seslen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, üyelerin, vatandaşı olan savaşçıları geri alması ve yargı karşısına çıkarması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizmle Mücadele Koordinatörlüğü görevini yürüten Nathan Sales de, "ABD'nin, bu sorunu onlar adına çözmesini kimse beklememeli" dedi.

'Suçu işledikleri yere en yakın yer**de yargılansınlar**'

Amerika, Suriye'deki yabancı savaşçıların vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınmasını ve oralarda yargılanmasını istiyor.

Avrupa ülkeleri ise, söz konusu savaşçılarla ilgili, delillerin toplanmasının güçlüğü ve saldırı tehdidi gibi nedenler ileri sürerek bu teklife karşı çıkıyor.

Washington'da Perşembe günü gerçekleşen zirve

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, toplantı sonrası medyaya, savaşçıların "suçu işledikleri yere olabilecek en yakın yerde adalet önüne çıkarılması gerektiği" görüşünü savundu.

Hükümetinin pozisyonunu açıklayan Le Drian, savaşçıların büyük çoğunluğunun Irak ve Suriyeli oluşunu da gündeme getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizmle Mücadele Koordinatörü Sales ise görüş ayrılığının altını çizerek, "ABD, Irak'ın omuzlarına böyle bir yükü yüklemenin uygunsuz oldığunu düşünüyor. Özellikle de söz konusu savaşçılar Avrupalıyken" dedi.

Haseke'deki bir cezaevi: Kürt kaynaklar toplam 54 ülkeden yaklaşık 12 bin IŞİD'linin böyle cezaevlerinde tutulduğunu belirtiyor.

'Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz.'

Nathan Sales, Fransa'nın teklifi ile ilgili, "Irak'ın onların problemini çözmesini beklemeleri sorumsuzluktur" dedi.

Sales, "Hala fırsat varken, hızla bu savaşçıların ilgili ülkeler tarafından geri alınmaları gerektiği görüşündeyiz" dedi.

Aralarında Fransa ve İngiltere'nin de olduğu birçok Avrupa ülkesi, geri dönüşleri engellemek için vatandaşlık iptali yoluna gidiyor.

Konu, Beyaz Saray'daki görüşmede de gündeme gelmiş, Erdoğan, 2 bin 200 IŞİD mensubunun Türkiye'nin elinde bulunduğunu söylemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ülkelerinin IŞİD mensuplarını vatandaşlıktan çıkarmaya başlaması için, "bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir." demişti.

"Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur." diyen Soylu, "Ben ne yapayım senin teröristini, ben nereme koyayım senin teröristini. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz." şeklinde konuşmuştu.

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