Suriye'deki yeni göç hareketleri Türkiye'ye yansımayacak

EMRAH GÖKMEN - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'deki savaşa ilişkin, "Suriye'nin içerisinde artan gerilim ve çatışmalar nedeniyle oluşan göç hareketleri dolayısıyla sivillerin korunmasına yönelik, ülkemize yeni bir göç dalgası oluşmamasına yönelik çalışmamız yoğun bir şekilde artarak devam ediyor." dedi. Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın, "Ramazanda Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyanın sadece Türkiye'de değil, dünyanın 38 farklı ülkesinde yürütüldüğüne dikkati çekti. Kınık, ramazanın kendileri için seferberlik ayı olduğunu dile getirdi. Kınık, hem hayırseverlerden yardım topladıklarını hem de ihtiyaç sahiplerine el uzattıklarını aktararak, "Ramazanda yaklaşık 15 milyon insana ulaşmayı hedefledik. Ulaşacağımız insan sayısı açısından şubelerimizle, temsilciliklerimizle, gönüllülerimizle, bağışçılarımızla beraber yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu. Ramazan ayı öncesinde Gazze'ye ve Suriye'nin İdlib kırsalına saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Kınık, çatışmalar nedeniyle Suriye'de ciddi bir göç hareketi yaşandığını belirtti. Bunlar da ilginizi çekebilir Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler Çakma Kangallara dikkat Antrenör annesiyle 9 yılda 121 madalya kazandı

- Göç dalgasına karşı Suriye'de yoğun çalışma Kınık, ülke sınırlarına Suriye tarafından 150 bin civarında insan geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bunlara yönelik yeni kamp alanları oluşturulması, mevcut kamp alanlarının kapasitelerinin artırılması ve bu insanlara ramazan ayı süresince özellikle gıda desteği ve iftarlık verilmesi noktasında arkadaşlarımız seferberlik halinde çalışıyorlar. Kudüs'teki ve Gazze'deki daimi delegasyonlarımız aracılığıyla da Filistin'deki yaşanan süreci takip ediyoruz. Oradaki rutin insani desteklerimiz devam ediyor. Afet kapasitesini artırmak için yürüttüğümüz çalışmalarımız bu anlamda devam ediyor. Suriye'nin içerisinde artan gerilim ve çatışmalar nedeniyle oluşan göç hareketleri dolayısıyla sivillerin korunmasına yönelik, ülkemize yeni bir göç dalgası oluşmamasına yönelik çalışmamız yoğun bir şekilde artarak devam ediyor." Suriye içerisinde de iftar programları düzenlediklerini, bunun yanında yemek dağıtımlarının da sürdüğünü belirten Kınık, ülkedeki çadır kapasitesini de artırdıklarını belirtti.