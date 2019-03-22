Suriye’deki yeni hamleler İstinye Üniversitesi’nde konuşuldu

Elif VARAN, H\u00fcseyin \u00c7AKMAK\/\u0130STANBUL, (DHA)\u00d6z babas\u0131 'Sen benimsin' deyip... Kay\u0131p kahvecinin cesedi, \u015f\u00fcpheli karde\u015flerin s\u00f6yledi\u011fi yerde bulundu\u0130zmir\u2019in \u00c7i\u011fli il\u00e7esinde down sendromlu \u00e7ocuklar ve ailelerini ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 belirtilen midib\u00fcs, iddialara g\u00f6re viraj\u0131 alamayarak devrildi. 4\u2019\u00fc a\u011f\u0131r 28 yaral\u0131n\u0131n bulundu\u011fu kaza sonras\u0131 b\u00f6lgeye ambulanslar sevk edildi.
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