Suriye’den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düştü. İlk bilgilere göre, bina ve araçlara isabet eden roketler nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.
Suriye’den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düştü.
YORUM YAP0
Suriye’den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düştü. İlk bilgilere göre, bina ve araçlara isabet eden roketler nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum